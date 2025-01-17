Киев выплатит жителям единовременную помощь в 7500 гривен – кто получит

Единоразовую материальную помощь получат дети до 6 лет включительно, воспитывающиеся в многодетных семьях.

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Киев выплатит единовременную материальную помощь 8 500 многодетным семьям, в том числе ВПЛ, которые воспитывают троих и более детей и состоят на учете в органах социальной защиты населения и фактически проживают в столице. Речь идет о выплате 7 500 гривен каждому ребенку, на которого назначена государственная социальная помощь.

В КГГА указываются, что, по предварительным подсчетам, такую ​​материальную помощь в 2025 году получат более 10 500 детей, воспитывающихся в 8 500 многодетных семьях.

На это в городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам заложено около 80 миллионов гривен. Материальная помощь будет выплачена на счет держателям многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина».

Согласно постановлению Кабмина, государственную социальную помощь в многодетных семьях получают дети до 6 лет включительно.

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