Задержанная добровольно разблокировала телефон по просьбе полицейских, поэтому здесь нет вмешательства в тайну общения – Верховный Суд

Защитник указывал, что осужденная, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем доступа к частной переписке.

Вмешательство в тайну общения исключается, если абонент (участник) общения добровольно раскрывает ее государственным органам. В таком случае происходит фиксация добровольно раскрытой информации. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21.11.2024 по делу № 639/3093/23.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили лицо по ч. 3 ст. 311 УК.

В кассационной жалобе защитник указывал, что по показаниям осужденной, добровольно по просьбе полицейских разблокировав телефон в день задержания, она не давала согласия на вмешательство в ее частную жизнь путем получения доступа к частной переписке.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций.

Так, КУС указал, что положения ч. 3 ст. 258 УПК охраняют права лиц, желающих сохранить тайну общения, и предоставляют гарантии от злоупотреблений правоохранительных органов на несанкционированное вмешательство в общение.

Тайна исключается, если абонент (участник) общения не желает ее хранить и добровольно раскрывает, в частности, перед государственными органами. В таких обстоятельствах не происходит вмешательства в общение, а происходит фиксация добровольно раскрытой информации, которая теряет статус тайны и приобретает статус открытости.

При осмотре места происшествия осужденная предоставила разрешение работникам полиции на осмотр принадлежащего ей мобильного телефона, так что доступ к соответствующей информации не был связан с преодолением систем логической защиты, осуществлялся по добровольному согласию лица, о чем был составлен протокол осмотра электронных информационных систем, подписанный осужденной без замечаний.

В таких обстоятельствах коллегия судей КУС считает, что доступ к информации, находящейся в телефоне осужденной, получен органом досудебного расследования без нарушения требований УПК.

Автор: Наталя Мамченко

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