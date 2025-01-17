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В Италии арестовали элитную яхту по делу экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко — НАБУ

12:29, 17 января 2025
Элитная яхта соруководителя преступной организации в ФГИУ арестована в Италии.
В Италии арестовали элитную яхту по делу экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко — НАБУ
Фото: НАБУ
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В Италии правоохранители обнаружили и наложили арест на яхту премиум-класса стоимостью 5,5 млн евро одного из руководителей преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко. Об этом сообщила пресслежба НАБУ.

«В рамках работы совместной следственной группы итальянские правоохранительные органы арестовали и изъяли указанное имущество», - заявили в ведомстве.

Кроме того, ранее французскими правоохранителями арестована недвижимость подозреваемых по этому делу общей стоимостью 6,5 млн евро, а австрийскими правоохранителями - элитные автомобили и драгоценности.

В НАБУ добавили, что принимаются меры по установлению другого имущества участников преступной организации, а также их розыску и экстрадиции.

Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.

Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.

Еще ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Вместе с тем, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой бывшим председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 700 млн грн ущерба государству. 

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НАБУ Италия

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