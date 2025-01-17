В Італії арештували елітну яхту у справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка — НАБУ

Елітну яхту співкерівника злочинної організації в ФДМУ арештовано в Італії.

Фото: НАБУ

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В Італії правоохоронці виявили і наклали арешт на яхту преміумкласу вартістю 5,5 млн евро одного з керівників злочинної організації, яку очолював колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко. Про це повідомила пресслежба НАБУ.

«В межах роботи спільної слідчої групи італійські правоохоронні органи арештували та вилучили вказане майно», - заявили у відомстві.

Крім того, раніше французькими правоохоронцями арештовано нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійськими правоохоронцями - елітні автівки та коштовності.

У НАБУ додали, що вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшуку та екстрадиції.

Нагадаємо, раніше екс-голові Фонду держмайна Сенниченку повідомлено про підозру у махінації з майном ФДМУ більш ніж на 500 млн грн.

Також ми писали, що НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна.

Додамо, ВАКС обрав раднику Дмитра Сенниченка тримання під вартою.

Ще ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Разом з тим, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної колишнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі.

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