У справі ексголови Фонду держмайна Сенниченка з’явився новий підозрюваний — співвласник чеської компанії

Діяльність злочинної організації призвела до понад 700 млн грн збитків державі.

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної колишнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

«Йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами», - заявили у Бюро.

Крім того, одинадцятьом учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри.

У НАБУ додають, що вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень.

Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

- голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

- особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

- перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;

- радник голови ФДМУ;

- два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

- в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

- два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;

- співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

- дві фізичні особи – співучасники злочину.

Дії співвласника чеської компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209 КК України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, раніше екс-голові Фонду держмайна Сенниченку повідомлено про підозру у махінації з майном ФДМУ більш ніж на 500 млн грн.

Також ми писали, що НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна.

Додамо, ВАКС обрав раднику Дмитра Сенниченка тримання під вартою.

Ще ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

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