Практика судов
  1. В Украине

В деле экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко появился новый подозреваемый — совладелец чешской компании

13:54, 19 сентября 2024
Деятельность преступной организации привела к более чем 700 млн грн ущерба государству.
В деле экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко появился новый подозреваемый — совладелец чешской компании
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой бывшим председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 700 млн грн ущерба государству. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

«Речь идет о совладельце чешской компании, которой АО «Объединенная горно-химическая компания» продавало ильменитовый концентрат по заниженным ценам», - заявили в Бюро.

Кроме того, одиннадцати участникам преступной организации, разоблаченным ранее, обновили подозрения.

В НАБУ добавляют, что они дополнительно подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн. гривен.

В настоящее время среди подозреваемых (должности на момент совершения преступления):

  • председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной организации, организатор);
  • лицо приближено к председателю ФГИУ (соорганизатор);
  • первый заместитель председателя ФГИУ в 2021 году;
  • советник председателя ФГИУ;
  • два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);
  • и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
  • два владельца ООО – победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;
  • совладелец чешской компании – покупатель продукции АО «Объединенная горно-химическая компания»;
  • два физических лица – соучастники преступления.

Действия совладельца чешской компании квалифицированы по ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 УК Украины; остальных подозреваемых – по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.

Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.

Еще ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Средний размер судейского вознаграждения составил 127,8 тысяч грн, работника аппарата суда – 19 тысяч грн – глава ГСА

Глава ГСА Максим Пампура сообщил, что в апелляционных общих судах работник аппарата суда по итогам года получит среднюю зарплату 24,1 тысячи грн.

XX съезд судей Украины: текстовая и онлайн трансляция, день второй

Обсуждение проблем судебной власти, доклады главы ВККС и и. о. главы Государственной судебной администрации.

Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава ВККС объяснил, будет ли снижен проходной балл за этап тестирования когнитивных способностей

Комиссия хотела бы иметь возможность уменьшить проходной балл за этот этап, но пока это невозможно – глава ВККС Андрей Пасечник.

У главы ВККС Андрея Пасечника поинтересовались, испытывает ли Комиссия «моббинг» со стороны ГРД в связи с призывами игнорировать решение БП ВС относительно субъекта оценивания судьи

Председатель ВККС Андрей Пасичник, отвечая на вопрос о назначении в пленарном составе рассмотрения вопроса оценивания судей, которые уже прошли его в коллегии, и призывов к игнорированию Комиссией решения БП ВС, отметил, что Общественный совет добропорядочности не является работодателем для ВККС, поэтому такого явления , как «моббинг» здесь быть не может.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду