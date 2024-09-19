В деле экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко появился новый подозреваемый — совладелец чешской компании

Деятельность преступной организации привела к более чем 700 млн грн ущерба государству.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой бывшим председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 700 млн грн ущерба государству. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

«Речь идет о совладельце чешской компании, которой АО «Объединенная горно-химическая компания» продавало ильменитовый концентрат по заниженным ценам», - заявили в Бюро.

Кроме того, одиннадцати участникам преступной организации, разоблаченным ранее, обновили подозрения.

В НАБУ добавляют, что они дополнительно подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн. гривен.

В настоящее время среди подозреваемых (должности на момент совершения преступления):

председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель преступной организации, организатор);

лицо приближено к председателю ФГИУ (соорганизатор);

первый заместитель председателя ФГИУ в 2021 году;

советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);

и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;

два владельца ООО – победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;

совладелец чешской компании – покупатель продукции АО «Объединенная горно-химическая компания»;

два физических лица – соучастники преступления.

Действия совладельца чешской компании квалифицированы по ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 УК Украины; остальных подозреваемых – по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.

Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.

Еще ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

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