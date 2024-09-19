В деле экс-председателя Фонда госимущества Сенниченко появился новый подозреваемый — совладелец чешской компании

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой бывшим председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 700 млн грн ущерба государству. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.
«Речь идет о совладельце чешской компании, которой АО «Объединенная горно-химическая компания» продавало ильменитовый концентрат по заниженным ценам», - заявили в Бюро.
Кроме того, одиннадцати участникам преступной организации, разоблаченным ранее, обновили подозрения.
В НАБУ добавляют, что они дополнительно подозреваются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 95 млн. гривен.
В настоящее время среди подозреваемых (должности на момент совершения преступления):
Действия совладельца чешской компании квалифицированы по ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 – ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 209 УК Украины; остальных подозреваемых – по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.
Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.
Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.
Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.
Еще ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.
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