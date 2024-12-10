Практика судів
  1. У світі

В Австрії заарештували активи учасників злочинної групи, очолюваної ексголовою Фонду держмайна Сенниченком

12:10, 10 грудня 2024
Австрійські правоохоронні органи заарештували та вилучили автомобілі преміум-класу, якими учасники злочинної групи користувалися за кордоном.
В Австрії заарештували активи учасників злочинної групи, очолюваної ексголовою Фонду держмайна Сенниченком
Фото: unian.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Австрії правоохоронці за запитом України заарештували автомобілі преміум-класу учасників злочинної групи, яку очолював колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

«Спільна слідча група успішно арештовує активи учасників злочинної організації, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України», - заявили у САП.

У відомстві наголошують, що антикорупційні органи продовжують активно працювати над ідентифікацією та поверненням майна і коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи, до якої входять представники України, Австрії та Франції, досягнуто результатів щодо розшуку й арешту активів», - інформують у САП.

Згідно з повідомленням, за запитом керівника спільної слідчої групи від України - прокурора САП, виконуючи рішення ВАКС, австрійські правоохоронні органи заарештували та вилучили автомобілі преміум-класу, якими учасники злочинної групи користувалися за кордоном.

Раніше у межах діяльності цієї спільної слідчої групи французька сторона заарештувала нерухомість підозрюваних на загальну суму приблизно 6,5 млн євро.

«На цей час у межах міжнародного співробітництва вживаються заходи для встановлення іншого майна, а також розшуку та екстрадиції підозрюваних», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше екс-голові Фонду держмайна Сенниченку повідомлено про підозру у махінації з майном ФДМУ більш ніж на 500 млн грн.

Також ми писали, що НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна.

Додамо, ВАКС обрав раднику Дмитра Сенниченка тримання під вартою.

Ще ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Разом з тим, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної колишнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура САП Австрія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Некоректне з точки зору лінгвістики формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що апеляційний суд не звернув уваги на те, що некоректне, з точки зору лінгвістики, формулювання вимог позову не може бути перешкодою для захисту порушеного права особи.

Бажаючих здійснювати правосуддя у прифронтових судах практично немає – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити суди, наближені до районів бойових дій, привабливими для суддів та кандидатів на посади суддів.

Верховний Суд пояснив, чи віднесені до компетенції судів спори щодо набуття і припинення членства у громадській організації

Принцип самоврядності громадської організації не має абсолютного характеру та передбачає можливість втручання у її організаційну діяльність, якщо таке втручання відповідає чинному законодавству, що є особливо актуальним для ГО, які володіють фактично монопольним статусом у певній сфері соціального, економічного чи культурного життя суспільства.

Розмір відшкодування моральної шкоди потерпілої особи не повинен приводити до її збагачення – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що розмір відшкодування моральної шкоди має бути не більш аніж достатнім для розумного задоволення потреб потерпілої особи і не повинен приводити до її збагачення, розглянувши справу жінки, яка 4 роки незаконно перебувала під слідством та судом

Перебування спадкоємця за межами країни і незнання про смерть спадкодавця не є поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини – Верховний Суд

Дочка зазначала, що про смерть батька їй відомо не було, оскільки з початком війни вона вимушена була переїхати до Великої Британії.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України