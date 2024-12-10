В Австрії заарештували активи учасників злочинної групи, очолюваної ексголовою Фонду держмайна Сенниченком

Австрійські правоохоронні органи заарештували та вилучили автомобілі преміум-класу, якими учасники злочинної групи користувалися за кордоном.

Фото: unian.ua

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В Австрії правоохоронці за запитом України заарештували автомобілі преміум-класу учасників злочинної групи, яку очолював колишній голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко.

«Спільна слідча група успішно арештовує активи учасників злочинної організації, очолюваної колишнім головою Фонду державного майна України», - заявили у САП.

У відомстві наголошують, що антикорупційні органи продовжують активно працювати над ідентифікацією та поверненням майна і коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Завдяки злагодженим діям спільної слідчої групи, до якої входять представники України, Австрії та Франції, досягнуто результатів щодо розшуку й арешту активів», - інформують у САП.

Згідно з повідомленням, за запитом керівника спільної слідчої групи від України - прокурора САП, виконуючи рішення ВАКС, австрійські правоохоронні органи заарештували та вилучили автомобілі преміум-класу, якими учасники злочинної групи користувалися за кордоном.

Раніше у межах діяльності цієї спільної слідчої групи французька сторона заарештувала нерухомість підозрюваних на загальну суму приблизно 6,5 млн євро.

«На цей час у межах міжнародного співробітництва вживаються заходи для встановлення іншого майна, а також розшуку та екстрадиції підозрюваних», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, раніше екс-голові Фонду держмайна Сенниченку повідомлено про підозру у махінації з майном ФДМУ більш ніж на 500 млн грн.

Також ми писали, що НАБУ оголосило у розшук ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка.

Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ще одному учаснику злочинного угрупування, яке очолював ексголова Фонду держмайна.

Додамо, ВАКС обрав раднику Дмитра Сенниченка тримання під вартою.

Ще ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку.

Разом з тим, Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної колишнім головою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі.

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