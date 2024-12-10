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В Австрии арестовали активы участников преступной группы, возглавляемой экс-председателем Фонда госимущества Сенниченко

12:10, 10 декабря 2024
Австрийские правоохранительные органы арестовали и изъяли автомобили премиум-класса, которыми участники преступной группы пользовались за границей.
В Австрии арестовали активы участников преступной группы, возглавляемой экс-председателем Фонда госимущества Сенниченко
Фото: unian.ua
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В Австрии правоохранители по запросу Украины арестовали автомобили премиум-класса участников преступной группы, возглавляемой бывшим главой Фонда госимущества Украины Дмитрием Сенниченко.

«Совместная следственная группа успешно арестовывает активы участников преступной организации, возглавляемой бывшим главой Фонда государственного имущества Украины», - заявили в САП.

В ведомстве отмечают, что антикоррупционные органы продолжают активно работать над идентификацией и возвратом имущества и средств, полученных преступным путем.

«Благодаря слаженным действиям совместной следственной группы, в которую входят представители Украины, Австрии и Франции, достигнуты результаты по розыску и аресту активов», - информируют в САП.

Согласно сообщению, по запросу руководителя совместной следственной группы от Украины – прокурора САП, выполняя решение ВАКС, австрийские правоохранительные органы арестовали и изъяли автомобили премиум-класса, которыми участники преступной группы пользовались за границей.

Ранее в рамках деятельности этой совместной следственной группы французская сторона арестовала недвижимость подозреваемых на общую сумму около 6,5 млн евро.

«В настоящее время в рамках международного сотрудничества принимаются меры по установлению другого имущества, а также розыску и экстрадиции подозреваемых», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее экс-председателю Фонда госимущества Сенниченко сообщено о подозрении в махинации с имуществом ФГИУ более чем на 500 млн грн.

Также сообщалось, что НАБУ объявило в розыск экс-главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.

Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения еще одному участнику преступной группировки, которую возглавлял экс-председатель Фонда госимущества.

Добавим, ВАКС избрал советнику Дмитрия Сенниченко содержания под стражей.

Еще ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко.

Вместе с тем, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой бывшим председателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 700 млн грн ущерба государству. 

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прокуратура САП Австрия

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