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Київ виплатить мешканцям одноразову допомогу у 7500 гривень – хто отримає

16:46, 17 січня 2025
Одноразову матеріальну допомогу отримають діти до 6 років включно, які виховуються у багатодітних сім’ях.
Київ виплатить мешканцям одноразову допомогу у 7500 гривень – хто отримає
Джерело фото: Juliane Liebermann / Unsplash
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Київ виплатить одноразову матеріальну допомогу 8 500 багатодітним сім’ям, зокрема з-поміж ВПО, які виховують трьох і більше дітей та перебувають на обліку в органах соціального захисту населення та фактично проживають у столиці. Йдеться про виплату 7 500 гривень кожній дитині, на яку призначено державну соціальну допомогу.

У КМДА вказуються, що за попередніми підрахунками, таку матеріальну допомогу у 2025 році отримають понад 10 500 дітей, які виховуються у 8 500 багатодітних сім’ях.

На це в міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» закладено близько 80 мільйонів гривень. Матеріальна допомога буде виплачена на рахунок утримувачам багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина».

Згідно з постановою Кабміну, державну соціальну допомогу в багатодітних родинах отримують діти до 6 років включно.

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