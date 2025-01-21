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Бригади ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на дрони

19:34, 21 січня 2025
Міноборони щомісяця спрямовуватиме 2,5 млрд гривень на закупівлю дронів для ЗСУ.
Бригади ЗСУ щомісяця отримуватимуть 2,5 млрд грн на дрони
Фото: ukrinform
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Кабінет Міністрів України затвердив пропозицію Міністерства оборони про щомісячне фінансування бойових підрозділів ЗСУ у розмірі 2,5 млрд грн. Ці кошти спрямовуватимуться безпосередньо на закупівлю безпілотників, що дозволить підрозділам оперативно забезпечувати свої потреби. Про це повідомили у відомстві.

У грудні 2024 року Міністерство оборони вже передало 2,1 млрд грн на ці цілі. Ця ініціатива продемонструвала ефективність, забезпечивши швидке підсилення українських військових і підвищення гнучкості управління закупівлями.

«Ми проаналізували цей досвід і ухвалили рішення масштабувати ініціативу. Командири підрозділів зможуть використовувати ці кошти на придбання саме тих дронів, які найбільш ефективні для виконання завдань на фронті. Це ще один крок до створення максимально гнучкої системи забезпечення військових усім необхідним для захисту України», — заявив міністр оборони Рустем Умєров.

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гроші зброя ЗСУ Міноборони

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