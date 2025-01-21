ВАКС закрив справу ексголовного архітектора Києва та директора «Укрбуд девелопмент»

Суд звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду.

15 січня ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності ексголовного архітектора Києва Сергія Целовальника та генерального директора «Укрбуд девелопмент» Олега Майбороду. Причиною стало закінчення строків давності. Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

Зазначається, що у випадку, якщо Майбороду визнають винним в інших справах, де він фігурує, суд вказав, що прокурор зможе звернутись до суду для перегляду цієї справи за нововиявленими обставинами.

«На думку прокурорки, строки у цій справі переривались, через інші кримінальні провадження, де фігурує Майборода. Захисники ж вважали, що обвинувальних вироків у цих справах немає, тож строки не переривалися, а також уже минуло 10 років з листопада 2014 року, коли закінчились інкриміновані злочини.

Перше судове засідання відбулось у листопаді 2020 року, за 6 років після початку досудового розслідування. У 2022 році суд наклав штраф на Майбороду, який ігнорував судові засідання, однак відмовився оголосити його в розшук та зупинити провадження щодо нього. До речі, у такому разі сплив строків давності би зупинився», - пишуть у Transparency International Ukraine.

У березні 2023 року одна з суддів у справі пішла у довгострокову відпустку, тож нова колегія за клопотанням захисту почала розглядати справу спочатку.

За версією слідства, Київська міська рада у 2002 році передала землю в центрі в оренду приватній фірмі для будівництва житлового будинку з басейном для середньої школи. У 2008 році будівництво припинилося через брак коштів — далі компанія-забудовник взялася завершити проєкт. На місці басейну з’явився багаторівневий паркінг.

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