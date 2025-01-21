Зеленский обсудил с Шольцом усиление ПВО и продолжение поддержки Украины

Также лидеры обсудили конкретные шаги по созданию ячеек единства в Берлине.

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Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщает Офис Президента.

Лидеры обсудили координацию с партнерами для достижения справедливого мира.

«Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Давосе. Основная тема нашего разговора – продолжение поддержки Украины и координация с партнерами для достижения справедливого мира», – отметил Владимир Зеленский.

Стороны уделили особое внимание продолжению поддержки Украины, в частности, обеспечению средствами противовоздушной обороны и координации шагов со всеми союзниками.

«Это поможет усилить украинских воинов на фронте, укрепить позиции Украины и приблизить справедливый и длительный мир», - отметили в ОП.

В то же время Зеленский и Шольц затронули тему сотрудничества Германии с Министерством национального единства Украины, обсудив конкретные шаги по созданию ячеек единства в Берлине.

«Германия – вторая по объему оказанной нашему государству поддержка. С начала полномасштабного российского вторжения ФРГ передала помощь более чем на 37 млрд евро», - говорится в сообщении.

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