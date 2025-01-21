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Зеленський обговорив із Шольцом посилення ППО та продовження підтримки України

21:08, 21 січня 2025
Також лідери обговорили конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.
Зеленський обговорив із Шольцом посилення ППО та продовження підтримки України
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Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомляє Офіс Президента.

Лідери обговорили координацію з партнерами для досягнення справедливого миру.

«Зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Давосі. Основна тема нашої розмови – продовження підтримки України та координація з партнерами для досягнення справедливого миру», — зазначив Володимир Зеленський.

Сторони приділили окрему увагу продовженню підтримки України, зокрема - забезпеченню засобами протиповітряної оборони та координації кроків з усіма союзниками.

«Це допоможе посилити українських воїнів на фронті, зміцнити позиції України й наблизити справедливий і тривалий мир», - зазначили в ОП.

Водночас Зеленський і Шольц торкнулися теми співпраці Німеччини з Міністерством національної єдності України, обговоривши конкретні кроки щодо створення осередків єдності в Берліні.

«Німеччина – друга за обсягом наданої нашій державі підтримки. З початку повномасштабного російського вторгнення ФРН передала допомогу на понад 37 млрд євро», - йдеться в повідомленні.

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Володимир Зеленський Олаф Шольц

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