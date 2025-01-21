Війна в Україні має закінчитися так, щоб вона не відновилася за 2-3 роки, — держсекретар США Марко Рубіо

Марко Рубіо наголосив, що США мають зіграти свою роль у припиненні війни.

Новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення війни РФ проти України стане офіційною політикою адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє ABC News.

За його словами, війну потрібно закінчити так, аби не побачити її відновлення через 2-3 роки.

«Це складний, трагічний конфлікт, який розпочав Володимир Путін, який завдав величезної шкоди Україні та, я б стверджував, РФ, а також стабільності Європи. Тож єдиний спосіб вирішити ці речі — повернутися до прагматизму, але ми також маємо повернутися до серйозності, і це важка робота дипломатії. США мають тут зіграти свою роль. Ми підтримували Україну, але цей конфлікт має закінчитися», — наголосив Рубіо.

Держсекретар підкреслив, що досягнення миру потребуватиме компромісів з обох сторін. За його словами, потрібно включати «складну і жорстку дипломатію».

«Тому що ні Росія, ні Україна не можуть досягти максималістських цілей, які вони можуть мати щодо цього конфлікту, але він хоче, щоб смерті припинилися. Це буде непросто, але важливо. Це має статися. Це пріоритет, і ми будемо над цим працювати, і це не буде обговорюватись на прес-конференціях чи інтерв’ю. Про це потрібно буде домовитися так само, як і про всі ці види угод, і це в умовах, коли ми використовуємо наші важелі впливу, нашу національну силу, щоб не тільки припинити конфлікт, але й забезпечити довгострокову стабільність для Європи та за її межами», — заявив Марко Рубіо.

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