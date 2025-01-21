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Одразу троє суддів Конституційного Суду України звільнилися у відставку

20:25, 21 січня 2025
Конституційний Суд з 27 січня не зможе здійснювати розгляд конституційних подань.
Одразу троє суддів Конституційного Суду України звільнилися у відставку
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Конституційний Суд на своєму спеціальному пленарному засіданні 21 січня 2025 року задовольнив заяви про відставку, які подали судді КСУ:

Кривенко Віктор Васильович (в. о. голови КСУ, призначений по квоті XIII з’їзду суддів України у листопаді 2015 року)

Мойсик Володимир Романович (призначений по квоті Президента у січні 2016 року)

Колісник Віктор Павлович (призначений по квоті Президента у січні 2016 року)

Згідно до рішення КСУ Віктор Кривенко, Володимир Мойсик та Віктор Колісник будуть звільнені у відставку з 27 січня.  

Заяви суддів КСУ про відставку обумовлені тим, що 27 січня завершується 9-річний термін повноважень вказаних суддів Конституційного Суду (27 січня 2016 року судді склали присягу).

Відтак з 27 січня у складі КСУ залишиться всього 11 суддів КСУ з 18

При цьому для проведення засідань Великої Палати КСУ, яка розглядає конституційні подання, необхідна присутність щонайменше 12 суддів КСУ.

Нагадаємо, що наразі відбуваються конкурси на три вакантні посади суддів КСУ по квоті Президента та на дві вакантні посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів.

Однак коли Дорадча група експертів, яка здійснює попередній відбір кандидатів на посади суддів КСУ, зможе завершити конкурсні процедури, наразі спрогнозувати важко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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КСУ відставка

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