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Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

20:25, 21 января 2025
Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.
Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку
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Конституционный Суд на своем специальном пленарном заседании 21 января 2025 года удовлетворил заявления об отставке, которые подали судьи КСУ:

Кривенко Виктор Васильевич (и. о. председателя КСУ, назначен по квоте XIII съезда судей Украины в ноябре 2015 года)

Мойсик Владимир Романович (назначен по квоте Президента в январе 2016 года)

Колесник Виктор Павлович (назначен по квоте Президента в январе 2016 года)

Согласно решению КСУ Виктор Кривенко, Владимир Мойсик и Виктор Колесник будут уволены в отставку с 27 января. 

Заявления судей КСУ об отставке обусловлены тем, что 27 января истекает 9-летний срок полномочий указанных судей Конституционного Суда (27 января 2016 года судьи приняли присягу).

Таким образом, с 27 января в составе КСУ останется всего 11 судей КСУ из 18. 

При этом для проведения заседаний Большой Палаты КСУ, которая рассматривает конституционные представления, необходимо присутствие не менее 12 судей КСУ.

Напомним, что в настоящее время проходят конкурсы на три вакантные должности судей КСУ по квоте Президента и на две вакантные должности судей КСУ по квоте Съезда судей.

Однако когда Совещательная группа экспертов, осуществляющая предварительный отбор кандидатов на должности судей КСУ, сможет завершить конкурсные процедуры, пока спрогнозировать сложно.

Автор: Вячеслав Хрипун

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КСУ отставка

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