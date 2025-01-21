Война в Украине должна закончиться так, чтобы она не возобновилась через 2-3 года, — госсекретарь США Марко Рубио

Марк Рубио подчеркнул, что США должны сыграть свою роль в прекращении войны.

Новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

«Это сложный, трагический конфликт, который начал Владимир Путин, нанесший огромный ущерб Украине и, я бы утверждал, РФ, а также стабильности Европы. Так что единственный способ решить эти вещи — вернуться к прагматизму, но мы тоже должны вернуться к серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны здесь сыграть свою роль. Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться», - подчеркнул Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что достижение мира потребует компромиссов с обеих сторон. По его словам, нужно включать «сложную и жесткую дипломатию».

«Потому что ни Россия, ни Украина не могут достичь максималистских целей, которые они могут иметь по этому поводу, но он хочет, чтобы смерти прекратились. Это будет непросто, но важно. Это должно произойти. Это приоритет, и мы будем над этим работать и это не будет обсуждаться на пресс-конференциях или интервью. Об этом нужно будет договориться так же, как и обо всех этих видах соглашений, и это в условиях, когда мы используем наши рычаги влияния, нашу национальную силу, чтобы не только прекратить конфликт, но и обеспечить долгосрочную стабильность для Европы и за ее пределами», – заявил Марко Рубио.

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