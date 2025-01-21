Суд обрав запобіжний захід екскомандиру ОТУ Харків Галушкіну, якого підозрюють у провалі оборони на Харківщині

Суд відправив бригадного генерала Юрія Галушкіна під домашній арешт на два місяці.

Фото: Ґрати

Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід колишньому командувачу оперативно-тактичного управління «Харків», бригадному генералу Юрію Галушкіну. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, суд ухвалив рішення відправити бригадного генерала під домашній арешт на два місяці. При цьому Галушкін має можливість вийти на свободу під заставу у п’ять мільйонів гривень.

Його з іншими фігурантами справи затримали за звинуваченням у тому, що вони «не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога у травні 2024 року».

Як писала «Судово-юридична газета», Печерський райсуд ухвалив рішення взяти під варту полковника Іллю Лапіна.

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