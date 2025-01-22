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Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво

08:12, 22 січня 2025
Володимир Зеленський та Еді Рама підписали документ, який діятиме протягом 10 років.
Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво
Джерело фото: ОП
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У Давосі під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із Прем’єр-міністром Еді Рамою, Україна та Албанія підписали угоду про довгострокове співробітництво та підтримку країнами.

Як вказали в ОП, з початку повномасштабного російського вторгнення Албанія надає Україні військову та гуманітарну допомогу й продовжуватиме підтримку протягом усього десятирічного терміну дії документа.

Зокрема, країна зробить внесок у коаліцію винищувачів – забезпечуватиме мовну підготовку українських пілотів і технічного персоналу.

Крім того, держави працюватимуть над поглибленням оборонно-промислової співпраці. Зокрема, ідеться про спільне виробництво з локалізацією в Україні.

Окремі розділи стосуються економічного партнерства, взаємодії у сфері безпеки, притягнення Росії до відповідальності, відшкодування збитків, санкцій проти РФ та співпраці у відбудові України.

Крім того, Албанія закріплює підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО та Формули миру.

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Еді Рама також обговорили конкретні напрями оборонної підтримки та майбутнє членство України та Албанії в ЄС.

Як писала «Судово-юридична газета», Міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про відкриття посольства Албанії в Україні.

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Володимир Зеленський

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