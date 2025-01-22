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Трамп анонсировал $500 млрд инвестиций в ИИ и отменил указ Байдена относительно рисков искусственного интеллекта

08:48, 22 января 2025
Президент США Дональд Трамп заявил о создании ИИ-проекта Stargate.
Трамп анонсировал $500 млрд инвестиций в ИИ и отменил указ Байдена относительно рисков искусственного интеллекта
Источник фото: The White House
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США официально развязывают руки искусственному интеллекту. Президент США Дональд Трамп объявил о старте самого большого проекта в истории технологий. В то же время, он отменил указ Джо Байдена 2023 года, который ограничивал разработку ИИ ради «безопасности».

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, гендиректор SoftBank Масаеси Сон и глава правления Oracle Ларри Эллисон посетили Белый дом вместе с Дональдом Трампом и другими руководителями технологических компаний, чтобы объявить о значительных инвестициях частного сектора в развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в США.

Таким образом, ведущие технологические компании OpenAI, SoftBank и Oracle создадут компанию Stargate для развития нейросети. Сначала в проект инвестируют $100 млрд, а в ближайшие годы сумма вырастет в пять раз.

Stargate будет строить инфраструктуру для работы сверхсовременного ИИ – в частности, центры обработки данных. По словам гендиректора Oracle Ларри Эллисона, первый проект уже начали в Техасе. Ожидается, что Stargate привлечет к работе больше 100 тысяч человек.

«Я думаю, это будет самый важный проект этой эпохи. Мы бы не смогли сделать это без вас, господин президент», — заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Ставка сделана на технологическое лидерство США в глобальной гонке.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что компания OpenAI представила экономический план развития искусственного интеллекта в США.

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Дональд Трамп ИИ

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