Компания OpenAI представила экономический план развития искусственного интеллекта в США

Представлен 15-страничный документ под названием «ИИ в Америке».

Фото: gptonline.ai

Компания OpenAI опубликовала экономический план «ИИ в Америке», в котором предлагаются способы, с помощью которых политики могут стимулировать развитие ИИ в Соединенных Штатах, минимизировать риски, связанные с этой технологией, и сохранить преимущество над Китаем, пишет The New York Times.

«Мы считаем, что Америке необходимо действовать сейчас, чтобы максимально использовать возможности ИИ, одновременно минимизируя его вред», — написал Крис Лихейн, глава глобальной политики OpenAI, в 15-страничном документе. «Мы хотим работать с политиками, чтобы гарантировать, что преимущества ИИ распределяются ответственно и справедливо».

В своем плане OpenAI призывает правительство США разрешить значительные инвестиции в американские ИИ-проекты со стороны ближневосточных инвесторов. Компания утверждает, что если такие страны, как ОАЭ и Саудовская Аравия, не смогут инвестировать в американскую инфраструктуру, то их капитал уйдет в Китай.

Особое внимание в документе уделяется вопросам регулирования. После неудачной попытки Калифорнии принять закон об ограничениях для компаний, разрабатывающих системы ИИ, OpenAI выступает за централизованный подход к регулированию на федеральном уровне.

Издание добавляет, что 30 января Сэм Альтман планирует провести мероприятие в Вашингтоне, где представит новые технологии OpenAI законодателям, экономистам и представителям администрации Дональда Трампа, демонстрируя экономический потенциал искусственного интеллекта.

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