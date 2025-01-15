Компанія OpenAI представила економічний план розвитку штучного інтелекту у США

Представлено 15-сторінковий документ під назвою «ШІ в Америці».

Фото: gptonline.ai

Компанія OpenAI опублікувала економічний план «ШІ в Америці», в якому пропонуються способи, за допомогою яких політики можуть стимулювати розвиток ШІ у Сполучених Штатах, мінімізувати ризики, пов'язані з цією технологією, та зберегти перевагу над Китаєм, пише The New York Times.

«Ми вважаємо, що Америці необхідно діяти зараз, щоб максимально використати можливості ШІ, одночасно мінімізуючи його шкоду», - написав Кріс Ліхейн, голова глобальної політики OpenAI, у 15-сторінковому документі. «Ми хочемо працювати з політиками, щоб гарантувати, що переваги ШІ розподіляються відповідально та справедливо».

У своєму плані OpenAI закликає уряд США дозволити значні інвестиції в американські ШІ проекти з боку близькосхідних інвесторів. Компанія стверджує, що якщо такі країни, як ОАЕ та Саудівська Аравія, не зможуть інвестувати в американську інфраструктуру, то їхній капітал піде до Китаю.

Особлива увага у документі приділяється питанням регулювання. Після невдалої спроби Каліфорнії ухвалити закон про обмеження для компаній, що розробляють системи ШІ, OpenAI виступає за централізований підхід до регулювання на федеральному рівні.

Видання додає, що 30 січня Сем Альтман планує провести захід у Вашингтоні, де представить нові технології OpenAI законодавцям, економістам та представникам адміністрації Дональда Трампа, демонструючи економічний потенціал штучного інтелекту.

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