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Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью РФ

09:06, 22 января 2025
Президент подчеркнул, что для Украины временно оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.
Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не признает оккупированные территории частью РФ
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Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Президент подчеркнул, что для Украины временно оккупированные территории будут всегда оставаться украинскими до момента их возвращения под контроль государства.

«Кто бы что ни хотел. Пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем оккупированные территории. Это невозможно. Мы юридически их не признаем. Для нас они будут всегда оставаться оккупированными территориями, пока мы туда не вернемся», - сказал он.

Зеленский отдельно отметил, что завершение активной фазы войны является главным приоритетом для страны:

«Это вопрос номер один. Переговоров может быть много, но главное – остановить активную фазу. Это номер один гарантии безопасности», – сказал он.

Президент подчеркнул, что диалог с Россией должен проходить только с позиции силы, поскольку любая попытка относиться к агрессору на равных является поражением для Украины.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

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война Владимир Зеленский

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