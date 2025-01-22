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«Далее будет только хуже»: Трамп призвал Россию остановить войну против Украины

18:26, 22 января 2025
Дональд Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами на весь экспорт в США в случае отказа от мирного соглашения с Украиной.
«Далее будет только хуже»: Трамп призвал Россию остановить войну против Украины
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Президент США Дональд Трамп призвал Россию заключить соглашение для завершения войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против РФ. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, он «не хочет навредить России», «любит российский народ и всегда имел очень хорошие отношения с Путиным». Также он вспомнил, как «Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 миллионов жизней».

«Учитывая все это, я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и Путину очень большую услугу. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! Дальше будет только хуже», – отметил Трамп.

Еще он добавил, что в случае, если «в ближайшее время» не будет заключен договор о прекращении войны, у него не будет «иного выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам, которых это касается».

«Покончим с этой войной, которая никогда бы не началась, будь я президентом! Мы можем сделать это легким или трудным путем – и легкий путь всегда лучше. Пора «заключить сделку». Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!!!», – подытожил Дональд Трамп.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

Добавим, Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине.

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США россия Украина Дональд Трамп война

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