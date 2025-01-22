Трамп поручил Келлогу завершить войну за 100 дней и планирует лично контролировать мирные переговоры по Украине, – WSJ

Кот Келлог имеет план прекращения войны, но Дональд Трамп будет контролировать лично переговоры, указывают в медиа.

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить войну за сто дней. В то же время Трамп планирует лично контролировать переговоры по Украине. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

«Трамп поручил Келлогу завершить войну в Украине за сто дней. Практически никто не думает, что он может это сделать, в особенности россияне. Скорее, говорят, что роль Келлога как специального представителя в Украине, которая появляется на фоне шквала таких назначений, является первым шагом в мирных переговорах, которые Трамп намерен контролировать сам», - говорится в статье.

В то же время, по мнению издания, заключение соглашений с Владимиром Путиным будет гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время предвыборной кампании, когда он сказал, что положит конец войне до вступления в должность.

Бывшие коллеги Келлога говорят, что его военный опыт может быть важным для президента США, когда он взвешивает последствия предоставления или отказа в оказании помощи Украине. Впрочем, он никогда не работал дипломатом и вероятно, он не будет участвовать в реальных переговорах с РФ, добавляют они.

Ранее новый государственный секретарь США Марк Рубио заявил, что прекращение войны РФ против Украины станет официальной политикой администрации Дональда Трампа. По его словам, войну нужно закончить так, чтобы не увидеть ее возобновление через 2-3 года.

А Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с представителями Международного медиасовета заявил, что Украина не согласится на компромисс, который предполагал бы признание оккупированных территорий частью РФ, даже под давлением всех союзников.

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