В Днепре задержали законспирированного агента ФСБ – им оказался местный адвокат

СБУ задержала адвоката, который сдавал позиции ВСУ и корректировал ракетные удары по Днепру.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала одного из самых законспирированных агентов ФСБ на Днепропетровщине. Им оказался известный местный адвокат, который передавал врагу информацию о местах хранения вооружения ВСУ, корректировал ракетные удары и оправдывал агрессию РФ. Об этом сообщили в СБУ и Офисе Генерального проркурора.

По данным следствия, адвокат поддерживал контакты с чиновником так называемой «районной администрации» на временно оккупированной территории Крыма, который сотрудничает с ФСБ. Через мессенджер Telegram подозреваемый передавал данные об объектах военной и критической инфраструктуры, а также сообщал о последствиях российских ракетных атак.

В частности, в декабре 2023 года по его информации враг нанес ракетный удар стратегическими крылатыми ракетами «Х-101» по Днепру. В результате атаки повреждены несколько объектов инфраструктуры, погибли 6 человек, еще 30 получили ранения.

Задержание произошло на пункте пропуска «Краковец», когда адвокат пытался сбежать за границу. Ему предъявлены подозрения по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111);

заговор для совершения преступления (ч. 2 ст. 28);

оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2).

Сейчас адвокат находится под стражей. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства его сотрудничества с врагом.

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