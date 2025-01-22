Практика судов
  1. В Украине

Дональд Трамп открыт к идее приобретения Илоном Маском платформы TikTok

09:42, 22 января 2025
Ранее появилась информация, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.
Дональд Трамп открыт к идее приобретения Илоном Маском платформы TikTok
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп выразил свою открытость идее приобретения бизнесменом Илоном Маском платформы TikTok. Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом 21 января.

На вопрос, поддержит ли он приобретение приложения технологическим магнатом Илоном Маском, Трамп ответил: «Да, поддержу».

Он также отметил важность получения разрешения правительства США для платформы социальных сетей, утверждая, что без него TikTok по сути «ничего не стоит».

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Документ обязывает генерального прокурора не выполнять закон, чтобы предоставить администрации время для определения соответствующего курса действий по TikTok.

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

США Дональд Трамп Китай Илон Маск TikTok

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Вопрос об установлении судом факта постоянного ухода для получения права на отсрочку от призыва был передан на рассмотрение ОП КГС ВС из-за наличия противоречия позиций ВС

Отец обратился в Верховный Суд с кассационной жалобой, в которой указал, что он является пожилым лицом, лицом с инвалидностью II группы бессрочно, по своему состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе от сына.

Наказание должно предотвращать уклонение от призыва другими лицами – Верховный Суд согласился с реальным лишением свободы на 3 года для уклониста

Как отметили судьи Верховного Суда, последствия уклонения от военной службы через наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами.

Большая Палата Верховного Суда объяснила, может ли Минюст обжаловать решение Высшего совета правосудия, который констатировал вмешательство в деятельность судьи

Минюст попытался обжаловать решение ВСП, которым Высший совет правосудия внес в Минюст представление о привлечении его должностных лиц к ответственности за вмешательство в работу судьи – что решила Большая Палата Верховного Суда.

Сразу три судьи Конституционного Суда Украины уволились в отставку

Конституционный Суд с 27 января не сможет рассматривать конституционные представления.

Может ли свидетель в уголовном производстве отменить постановление о закрытии производства и назначить группу прокуроров? Продолжение Саги – комментарий судьи Анатолия Ивченко

Анатолий Ивченко: прокурор-свидетель не только отменил постановление о закрытии уголовного производства, но и назначил группу прокуроров для дальнейшего расследования.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Давній
    Віталій Давній
    суддя Чернівецького апеляційного суду