Дональд Трамп открыт к идее приобретения Илоном Маском платформы TikTok

Ранее появилась информация, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илона Маску.

Президент США Дональд Трамп выразил свою открытость идее приобретения бизнесменом Илоном Маском платформы TikTok. Об этом Трамп сказал во время выступления в Белом 21 января.

На вопрос, поддержит ли он приобретение приложения технологическим магнатом Илоном Маском, Трамп ответил: «Да, поддержу».

Он также отметил важность получения разрешения правительства США для платформы социальных сетей, утверждая, что без него TikTok по сути «ничего не стоит».

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп подписал указ, откладывающий запрет китайской соцсети TikTok на 75 дней. Документ обязывает генерального прокурора не выполнять закон, чтобы предоставить администрации время для определения соответствующего курса действий по TikTok.

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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