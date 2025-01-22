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Дональд Трамп відкритий до ідеї придбання Ілоном Маском платформи TikTok

09:42, 22 січня 2025
Раніше з'явилася інформація, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.
Дональд Трамп відкритий до ідеї придбання Ілоном Маском платформи TikTok
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Президент США Дональд Трамп висловив свою відкритість до ідеї придбання бізнесменом Ілоном Маском платформи TikTok. Про це Трамп сказав під час виступу в Білому 21 січня.

На запитання, чи підтримає він придбання додатку технологічним магнатом Ілоном Маском, Трамп відповів: «Так, підтримаю».

Він також наголосив на важливості отримання дозволу уряду США для платформи соціальних мереж, стверджуючи, що без нього TikTok по суті «нічого не вартий».

Як розповідала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Документ зобов’язує генерального прокурора не виконувати закон, щоб надати адміністрації час для визначення відповідного курсу дій щодо TikTok.

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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США Дональд Трамп Китай Ілон Маск TikTok

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