Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Зеленського та Трампа

Команди працюють над організацією зустрічі, але конкретної дати поки немає.

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але конкретної дати поки немає.

«Наші команди працювали над організацією зустрічі. Вони зараз у процесі. Думаю, ви знаєте, що до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутніх планів, бачення тощо. У нас були кілька розмов, вони були, я б сказав атмосферними, були і зустрічі… Ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимося, що ми очікуємо», - сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Водночас конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає.

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