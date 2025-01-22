Команды президентов Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа

Команды работают над организацией встречи, но конкретной даты пока нет.

Команды президентов Украины и США работают над организацией встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но конкретной даты пока нет.

«Наши команды работали над организацией встречи. Они сейчас находятся в процессе. Думаю, вы знаете, что до инаугурации никто не хотел иметь каких-то очень конкретных шагов по поводу будущих планов, видения и т.д. У нас было несколько разговоров, они были, я бы сказал атмосферными, были и встречи… Мы говорили о том, что происходит, где мы находимся, что мы ожидаем», - сказал Владимир Зеленский во время общения с представителями Международного медиасовета на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В то же время, конкретной даты встречи президентов Украины и США пока нет.

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