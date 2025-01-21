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Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів

09:54, 21 січня 2025
Дональд Трамп відклав на 75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня.
Трамп підписав указ, який відкладає заборону TikTok на 75 днів
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Президент США Дональд Трамп підписав указ, що відтерміновує заборону китайської соцмережі TikTok на 75 днів. Про це пише Reuters.

Указ зобов’язує генерального прокурора не виконувати закон, щоб надати адміністрації час для визначення відповідного курсу дій щодо TikTok.

Документ також вимагає від Міністерства юстиції надіслати листи компаніям, таким як Apple, Google і Oracle , із заявою, що не було жодного порушення закону та що компанії не нестимуть відповідальності за будь-які дії, здійснені протягом зазначеного періоду.

Раніше Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки 18 січня припинив роботу TikTok

Пізніше Дональд Трамп заявив, що відкладе блокування TikTok, але зазначив, що хоче, аби соціальна платформа принаймні наполовину належала американським інвесторам.

19 січня стало відомо, що TikTok починає відновлювати свою роботу у США. 

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США Дональд Трамп TikTok

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