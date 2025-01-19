Дональд Трамп планує розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відразу після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, відтермінувати заборону TikTok, а також не карати компанії, які не будуть блокувати цю соцмережу, до того, як він підпише відповідний наказ. Також Трамп виступив за набуття Сполученими Штатами 50% власності компанії.
«Я прошу компанії не дозволяти TikTok залишатися в темряві! У понеділок я видам виконавчий наказ про продовження періоду часу до набуття чинності заборонами закону, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.
Він додав, що хотів би, щоб США належали 50% власності у спільній компанії, що дозволило б «врятувати TikTok» та забезпечити його перебування «в хороших руках».
«Без схвалення США не існує TikTok. З нашого схвалення вона коштує сотні мільярдів доларів — можливо, трильйони. Тому моя початкова ідея — спільна компанія із нинішніх власників та/або нових, де США отримають 50%», — заявив Трамп.
Як відомо, у Сполучених Штатах Америки припинив роботу TikTok.
Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.
Слідом за США у МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі.
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