Дональд Трамп планує розблокувати TikTok і хоче, щоб США володіли 50% компанії

Обраний президент США Трамп хоче відновити доступ до TikTok за умови, що половина акцій компанії належатиме американським інвесторам.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв відразу після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, відтермінувати заборону TikTok, а також не карати компанії, які не будуть блокувати цю соцмережу, до того, як він підпише відповідний наказ. Також Трамп виступив за набуття Сполученими Штатами 50% власності компанії.

«Я прошу компанії не дозволяти TikTok залишатися в темряві! У понеділок я видам виконавчий наказ про продовження періоду часу до набуття чинності заборонами закону, щоб ми могли укласти угоду щодо захисту нашої національної безпеки», — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він додав, що хотів би, щоб США належали 50% власності у спільній компанії, що дозволило б «врятувати TikTok» та забезпечити його перебування «в хороших руках».

«Без схвалення США не існує TikTok. З нашого схвалення вона коштує сотні мільярдів доларів — можливо, трильйони. Тому моя початкова ідея — спільна компанія із нинішніх власників та/або нових, де США отримають 50%», — заявив Трамп.

Як відомо, у Сполучених Штатах Америки припинив роботу TikTok.

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Слідом за США у МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі.

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