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У МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі слідом за США

14:12, 19 січня 2025
Європейським країнам слід слідом за США заборонити роботу соцмережі TikTok, — заявив міністр закордонних справ Маргус Тсакхна
У МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі слідом за США
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Як відомо, у Сполучених Штатах Америки припинив роботу TikTok. Слідом за США у МЗС Естонії закликали розглянути заборону TikTok у Європі. Міністр закордонних справ Маргус Тсакхна вважає, що TikTok використовується для поширення дезінформації, неправдивих новин та впливу на результати виборів. 

"На додачу, його величезний збір даних, як відомо, становить серйозну загрозу безпеці. Заборона TikTok має бути розглянута і в Європі", - написав глава МЗС Естонії у соцмережі Х.

Міністр зазначив, що TikTok збирає багато даних про користувача, але не зрозуміло, хто має доступ до цих даних.

"Оскільки TikTok належить китайській компанії, є законні побоювання, що дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічнику зовнішньої розвідки за минулий рік також йдеться про те, що TikTok збирає велику кількість інформації, яка може бути корисною для збору розвідувальних даних, вимагання, а також кібератак", – підкреслив Тсакхна.

Він наголосив, що такі додатки, як TikTok, не надають збалансованої інформації, але дозволяють ефективно поширювати упереджену інформацію. 

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok «у недалекому майбутньому».

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Естонія TikTok

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