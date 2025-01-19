TikTok припинив роботу в США – застосунок зник з App Store та Google Play

У компанії припустили, що застосунок може повернутися незабаром.

Джерело фото: REUTERS/Dado Ruvic

У Сполучених Штатах Америки припинив роботу TikTok ввечері 18 січня. Як пише CNN, застосунок зник з App Store від Apple, а під час завантаження у Google Play видає помилку.

Користувачі програми зустріли повідомлення: «На жаль, TikTok зараз недоступний. У США ухвалено закон про заборону TikTok. На жаль, це означає, що ви поки що не можете користуватися TikTok».

Водночас у компанії припустили, що застосунок може повернутися незабаром – можливо, вже в понеділок, 20 січня.

«Нам пощастило, що президент Трамп зазначив, що працюватиме з нами над рішенням для відновлення TikTok, коли він вступить на посаду», — опублікувала компанія у своєму спливаючому повідомленні для користувачів, які відкрили додаток починаючи з суботнього вечора. «Будь ласка, стежте за оновленнями!».

Зазначимо, що Дональд Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok «у недалекому майбутньому».

Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні.

Також відомо, що Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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