TikTok прекратил работу в США – приложение исчезло из App Store и Google Play

В компании предположили, что приложение может вернуться в скором времени.

Источник фото: REUTERS/Dado Ruvic

В Соединенных Штатах Америки прекратил работу TikTok вечером 18 января. Как пишет CNN, приложение исчезло из App Store от Apple, а при загрузке в Google Play выдает ошибку.

Пользователи программы встретили сообщение: «К сожалению, TikTok сейчас недоступен. В США принят закон о запрете TikTok. К сожалению, это означает, что вы пока не можете использовать TikTok».

В то же время в компании предположили, что приложение может вернуться в скором времени – возможно, уже в понедельник, 20 января.

«Нам повезло, что президент Трамп отметил, что будет работать с нами над решением для восстановления TikTok, когда он вступит в должность», - опубликовала компания в своем всплывающем сообщении для пользователей, открывших приложение начиная с субботнего вечера. «Пожалуйста, следите за обновлениями!».

Отметим, что Дональд Трамп пообещал решение по TikTok «в скором будущем».

Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране.

Также известно, что Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.