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Дональд Трамп пообещал решение по TikTok «в скором будущем»

08:57, 18 января 2025
Решение Верховного суда было ожидаемым, и все должны его уважать, - так отреагировал Дональд Трамп на решение Верховного Суда США относительно запрета TikTok.
Дональд Трамп пообещал решение по TikTok «в скором будущем»
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Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на решение Верховного суда США по TikTok. Напомним, что Верховный суд США поддержал закон о запрете TikTok в стране. Суд постановил, что закон не нарушает права на свободу слова.

Трамп пообещал свое решение по китайской соцсети TikTok "в обозримом будущем", но признал, что ему нужно время для оценки ситуации.

«Решение Верховного Суда было ожидаемым, и все должны его уважать. Мое решение по TikTok будет одобрено в скором будущем, но я должен иметь время, чтобы проанализировать ситуацию», – написал он на своей платформе Truth Social.

Напомним, действующий президент США Джо Байден решил не вводить меры по блокировке TikTok в стране. Решение о возможной блокировке социальной сети решили передать будущей администрации Дональда Трампа. 

В конце декабря 2024 года Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой отложить вступление в силу закона о запрете TikTok. 

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Джо Байден подписал закон, который требует от компании-владельца TikTok продать свою платформу для обмена видео в США, или же ей грозит запрет в стране. Закон дает ByteDance время до 19 января.

Напомним, Китай рассматривает сценарий продажи американских активов TikTok Илону Маску.

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суд США Дональд Трамп TikTok

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