Киев атаковали баллистикой — повреждена станция метро, ​​водопровод, четверо погибших, фото и видео

После обстрела поврежден водопровод, вход на станцию ​​метро «Лукьяновская» и жилой дом.

Фото: ГСЧС

Утро в Киеве началось со взрывов. Враг ударил по городу баллистикой, зафиксированы пожары в результате падения обломков, известно о 4 погибших.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сначала сообщил, что в Шевченковском районе столицы трое погибших, но затем добавил, что уже четверо.

"В Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома. Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию ​​метро Лукьяновская. Ее пока закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции", - уточнил мэр Виталий Кличко.

Кроме того, по его информации, в Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения.

Позже в ГСЧС подробнее рассказали о последствиях атаки и показали фото.

"Ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован", - сообщили спасатели.

Также СМИ публикуют видео последствий обстрела Киева.

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