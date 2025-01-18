Київ атакували балістикою — пошкоджено станцію метро, водогін, четверо загиблих, фото та відео

Після обстрілу пошкоджено водогін, вхід до станції метро «Лук'янівська» та житловий будинок.

Фото: ДСНС

Ранок у Києві почався з вибухів. Ворог вдарив по місту балістикою, зафіксовано пожежі внаслідок падіння уламків, наразі відомо про 4 загиблих.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко спочатку повідомив, що в Шевченківському районі столиці троє загиблих, але згодом додав, що вже четверо.

"У Шевченківському районі повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро Лукʼянівська. Її поки що закривають на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції", - уточнив мер Віталій Кличко.

Крім того, за його інформацією, у Шевченківському районі також пошкоджений трубопровід водопостачання.

Згодом ДСНС розповіли детальніше про наслідки атаки та показали фото.

"Ліквідовано загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Також є часткове руйнування адміністративної будівлі, будівлі бізнес центру, та магазину. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізовано", - повідомили рятувальники.

Також ЗМІ публікують відео з наслідками обстрілу Києва.

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