Дональд Трамп пообіцяв рішення щодо TikTok «у недалекому майбутньому»

Рішення Верховного суду було очікуваним, і всі повинні його поважати, — так відреагував Дональд Трамп на рішення Верховного Суду США щодо заборони TikTok.

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення Верховного суду США щодо TikTok. Нагадаємо, що Верховний суд США підтримав закон щодо заборони TikTok у країні. Суд постановив, що закон не порушує права на свободу слова.

Трамп пообіцяв своє рішення щодо китайської соцмережі TikTok "у недалекому майбутньому", але визнав, що йому потрібен час для оцінки ситуації.

«Рішення Верховного Суду було очікуваним, і всі повинні його поважати. Моє рішення щодо TikTok буде схвалено в недалекому майбутньому, але я повинен мати час, щоб проаналізувати ситуацію», – написав він на своїй платформі Truth Social.

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден вирішив не вводити заходів щодо блокування TikTok у країні. Рішення про можливе блокування соціальної мережі вирішили передати майбутній адміністрації Дональда Трампа.

Як відомо, наприкінці грудня 2024 року Трамп звернувся до Верховного суду США з проханням відкласти набрання чинності законом про заборону TikTok.

Як писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

Нагадаємо, Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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