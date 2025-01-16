TikTok 19 січня може закрити додаток у США

TikTok планує відключити доступ до свого додатку для користувачів з США, починаючи з 19 січня.

Фото: nbcnews.com

Платформа TikTok готується закрити свою програму для користувачів у США у зв'язку з федеральною забороною, яка може набути чинності 19 січня, пише reuters.

Як повідомляють джерела, соціальна мережа планує відключити доступ до свого додатку для користувачів у США, починаючи з неділі. Після закриття програми користувачі побачать повідомлення, яке направить їх на веб-сайт із інформацією про заборону.

«Ми йдемо у темряву. По суті платформа закривається», - заявляв минулого тижня у Верховному суді адвокат TikTok Ноель Франціско.

При цьому компанія планує надати користувачам можливість завантажити всі дані, щоб вони могли зберегти свою особисту інформацію, повідомили джерела.

В даний час Верховний суд вирішує, чи залишити закон у силі та дозволити заборону TikTok у неділю, скасувати закон чи призупинити його дію, щоб дати собі більше часу на ухвалення рішення.

Зазначається, що всього у США програмою TikTok користуються 170 мільйонів людей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

У відповідь TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, підписаний президентом Джо Байденом, який передбачає продаж платформи або заборону її використання.

Нагадаємо, Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

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