Практика судів
  1. У світі

TikTok 19 січня може закрити додаток у США

18:04, 16 січня 2025
TikTok планує відключити доступ до свого додатку для користувачів з США, починаючи з 19 січня.
TikTok 19 січня може закрити додаток у США
Фото: nbcnews.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Платформа TikTok готується закрити свою програму для користувачів у США у зв'язку з федеральною забороною, яка може набути чинності 19 січня, пише reuters.

Як повідомляють джерела, соціальна мережа планує відключити доступ до свого додатку для користувачів у США, починаючи з неділі. Після закриття програми користувачі побачать повідомлення, яке направить їх на веб-сайт із інформацією про заборону.

«Ми йдемо у темряву. По суті платформа закривається», - заявляв минулого тижня у Верховному суді адвокат TikTok Ноель Франціско.

При цьому компанія планує надати користувачам можливість завантажити всі дані, щоб вони могли зберегти свою особисту інформацію, повідомили джерела.

В даний час Верховний суд вирішує, чи залишити закон у силі та дозволити заборону TikTok у неділю, скасувати закон чи призупинити його дію, щоб дати собі більше часу на ухвалення рішення.

Зазначається, що всього у США програмою TikTok користуються 170 мільйонів людей.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Джо Байден підписав закон, яке вимагає від компанії-власника TikTok продати свою платформу для обміну відео в США, або ж їй загрожує заборона в країні. Закон дає ByteDance час до 19 січня.

У відповідь TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, намагаючись заблокувати закон, підписаний президентом Джо Байденом, який передбачає продаж платформи або заборону її використання.

Нагадаємо, Китай розглядає сценарій продажу американських активів TikTok Ілону Маску.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США TikTok

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляційні суди – підсумки тестування кандидатів з адміністративної спеціалізації

Кандидати в апеляційні адміністративні суди поки що краще за всіх впоралися з тестуванням на когнітивні здібності.

Які коментарі читачів повинні видаляти ЗМІ зі своїх сторінок у соцмережах – пояснення Інституту масової інформації

Коментарі читачів, які містять образливі висловлювання та наклеп мають видалятися за скаргою особи, проти якої вони спрямовані, в найкоротші строки – роз’яснення Інституту масової інформації.

Верховна Рада схвалила законопроект про виключення права орендаря на прямий викуп державних і комунальних об’єктів

На думку депутатів, таким чином буде унеможливлено позаконкурентний викуп орендованого державного та комунального майна.

Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро