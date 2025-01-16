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Правоохоронець з Чернівців за 6 тисяч євро особисто супроводжував чоловіків до кордону з Румунією

20:52, 16 січня 2025
ДБР завершило розслідування щодо правоохоронця з Буковини, який організував канал нелегального переправлення до Румунії.
Правоохоронець з Чернівців за 6 тисяч євро особисто супроводжував чоловіків до кордону з Румунією
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо правоохоронця з Чернівецької області, який організував незаконний переправлення чоловіків до Румунії. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомили в ДБР.

З липня 2024 року поліцейський допомагав військовозобов'язаним нелегально перетинати державний кордон. Він зустрічав «клієнтів» у визначених місцях, а на власному авто довозив їх до села, яке межує з Румунією. Далі він особисто перевів чоловіків через ліс. Вартість послуги складала 6 тис. євро з особи.

15 вересня 2024 року правоохоронця затримали «на гарячому» під час отримання грошей від одного з клієнтів.

Правоохоронець обвинувачується за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

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поліція Румунія ДБР кордон

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