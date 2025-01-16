У 2024 році ВРП внесла Володимиру Зеленському подання про призначення 471 судді

Загалом у минулому році склали присягу українському народові та набули повноважень 385 суддів.

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж 2024 року прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 471 судді до місцевих судів, з них:

до місцевих загальних судів — 412 суддів;

до місцевих адміністративних судів – 31 суддя;

до місцевих господарських судів — 28 суддів.

Також ВРП нагадала, що упродовж 2024 року склали присягу українському народові та набули повноважень 385 суддів.

Раніше повідомлялося, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів.

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