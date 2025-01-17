Техогляд варто пройти завчасно, аби не платити подвійну ціну – що варто знати, якщо збираєтесь перетнути кордон на авто

Компанії з техогляду, які працюють біля кордону, завищують вартість вдвічі, тому водіям, які збираються до Молдови і країн ЄС, зокрема Румунії, варто подбати про це зазделегідь.

Як 16 січня повідомила Державна прикордонна служба, у дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію Молдови (вимога Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Уряду від 13.05.2009 №357). У разі відсутності цього документа прикордонники Республіки Молдова відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни.

Втім, нові правила стосуються не лише Молдови, а й певних країн ЄС.

Зокрема, з 15 серпня 2024 року в’їзд в Румунію на власному транспорті проходить за новими вимогами від румунської прикордонної служби. Відтепер від українських водіїв вимагають мати спеціальний сертифікат, який свідчить про проходження технічного огляду автомобіля.

Водію варто завчасно подбати про те, щоб пройти техогляд на території України, а не в останню мить біля кордону. Адже вартість проходження техогляду «тут і зараз» біля кордону буде у 2-3 рази дорожче – такі компанії працюють за завищеними цінами.

Загалом технічний огляд транспортного засобу є однією із системних вимог, що дозволяють автомобілю або мотоциклу їздити по дорогах Європейського Союзу. При цьому законодавство ЄС не передбачає можливості проведення техогляду поза країною реєстрації.

Автомобілі з українськими номерами розглядаються як транспортні засоби міжнародного руху і мають відповідати загальним вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, яка прямо не регулює технічні огляди. Разом з тим, Україна є підписантом Віденської конвенції, тому компетентна особа за кордоном під час огляду може оцінити оснащення транспортного засобу відповідно до реєстру національного законодавства про дорожній рух.

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