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Суд у Німеччині наголосив, що популярний «дубайський шоколад» має бути лише з Дубаю

17:27, 16 січня 2025
Продукт може мати назву «дубайський шоколад» тільки якщо він був вироблений в Дубаї або має будь-який інший географічний зв'язок з ОАЕ.
Суд у Німеччині наголосив, що популярний «дубайський шоколад» має бути лише з Дубаю
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У Німеччині суд ухвалив рішення, за яким «дубайським шоколадом» можна називати лише ті солодощі, які безпосередньо виготовлені в Дубаї. Про це повідомляє DPA.

Як відомо, особливістю цього популярного продукту є начинка з фісташки та хрусткого тіста катаїфі.

Йдеться, зокрема, про шоколадні цукерки «Alyan Dubai Handmade Chocolate» німецької мережі магазинів-дискаунтерів Aldi Süd, які миттєво стали хітом продажів після появи на прилавках магазинів.

Окружний суд Кельна виніс Aldi Süd тимчасову заборону на продаж солодощів, через те, що цукерки насправді виробляються в Туреччині.

Суд наголосив, що продукт може мати назву «Дубайський шоколад» тільки якщо він був вироблений в Дубаї або має будь-який інший географічний зв'язок з ОАЕ.

Видання вказує, що позов подав імпортер кондитерських виробів Андреас Вільмерс, який продає в Німеччині шоколад марки Fex, що виготовляється в Дубаї.

У разі повторного порушення Aldi Süd загрожує штраф.

Цікаво, що, окрім Aldi Süd,  Вільмерс також виніс юридичні попередження мережі дискаунтерів Lidl і виробнику кондитерських виробів Lindt з тієї ж причини.

Компанія Lindt в свою чергу відповіла і заявила, що термін «дубайський шоколад» - це лише назва шоколадних солодощів з начинкою з фісташкової пасти та тіста катаіфі, а не шоколаду, що виготовляють в Дубаї.

У той же час, федеральна асоціація німецької кондитерської промисловості заявила, що «дубайський шоколад» може вироблятися в будь-якій точці світу.

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