Повітряні сили створили комісію щодо перевірки переведень авіафахівців у піхоту

Комісія працює з метою недопущення переведення в піхоту військовослужбовців дефіцитних спеціальностей.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

16 січня Повітряні Сили повідомили, що створили спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ.

«Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил», — заявили у ПС ЗСУ.

У відомстві пояснили, що передусім це стосується, тих, хто експлуатує та обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ, фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп, а також військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

«Було прийнято відповідні рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил. Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення», — заявили у Повітряних Силах.

Також там додали, що Повітряні Сили виконують завдання із захисту повітряного простору, здійснюють авіаційне та зенітне ракетне прикриття важливих державних об’єктів, об’єктів критичної інфраструктури, військ, завдають по позиціях росіян удари з повітря.

«Повітряні Сили — це колективна зброя, успішне застосування якої залежить від комплексного застосування усіх складових — в тому числі частин забезпечення», — йдеться у повідомленні.

При цьому військовослужбовці Повітряних Сил уже не перший рік посилюють бригади інших родів та видів ЗСУ на найгарячіших напрямках фронту, беруть участь у боях як у штатних підрозділах Повітряних Сил, так і в складі інших підрозділів Сил оборони України, зазначили у пресслужбі.

Крім того, в органах військового управління працюють гарячі лінії (call-центри), а також електронна пошта, куди можна звертатись для зворотнього зв’язку:

в Командуванні Повітряних Сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: [email protected]

в повітряних командуваннях:

«Центр» — тел: 095 768 6398, пошта: [email protected]

«Південь» — тел: 050 934 8119 пошта: [email protected]

«Захід» — тел: 0 322 355 589, пошта: [email protected]

«Схід» — тел: 0800500410-2-4, пошта: [email protected].