Практика судов
  1. В Украине

Воздушные силы создали комиссию по проверке переводов авиаспециалистов в пехоту

16:51, 16 января 2025
Комиссия работает с целью недопущения перевода в пехоту военнослужащих дефицитных специальностей.
Воздушные силы создали комиссию по проверке переводов авиаспециалистов в пехоту
Фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Генеральный штаб ВСУ сообщал, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

16 января Воздушные Силы сообщили, что создали специальную комиссию, которая изучает положение о переводе военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ.

«Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных Сил», - заявили в ВС ВСУ.

В ведомстве объяснили, что прежде всего это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы.

«Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил. Комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения об их исправлении», — заявили в Воздушных Силах.

Также там добавили, что Воздушные Силы выполняют задачи защиты воздушного пространства, осуществляют авиационное и зенитное ракетное прикрытие важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, войск, наносят по позициям россиян удары с воздуха.

«Воздушные Силы - это коллективное оружие, успешное применение которого зависит от комплексного применения всех составляющих - в том числе частей обеспечения», - говорится в сообщении.

При этом военнослужащие Воздушных Сил уже не первый год усиливают бригады других родов и видов ВСУ по самым горячим направлениям фронта, участвуют в боях как в штатных подразделениях Воздушных Сил, так и в составе других подразделений Сил обороны Украины, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта, куда можно обращаться для обратной связи:

в Командовании Воздушных Сил – тел. 0800500410-2-5, почта: [email protected]

в воздушных командованиях:

«Центр» - тел: 095 768 6398, почта: [email protected]

«Юг» - тел: 050 934 8119 почта: [email protected]

«Запад» - тел: 0 322 355 589, почта: [email protected]

«Восток» - тел: 0800500410-2-4, почта: [email protected]

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тестирование в апелляционные суды – итоги тестирования кандидатов по административной специализации

Кандидаты в апелляционные административные суды пока что лучше всех справились с тестированием на когнитивные способности.

Какие комментарии читателей должны удалять СМИ со своих страниц в соцсетях – объяснение Института массовой информации

Комментарии читателей, содержащие оскорбительные высказывания и клевету, должны удаляться по жалобе лица, против которого они направлены, в кратчайшие сроки – разъяснение Института массовой информации.

Верховная Рада одобрила законопроект об исключении права арендатора на прямой выкуп государственных и коммунальных объектов

По мнению депутатов, таким образом будет невозможен внеконкурентный выкуп арендованного государственного и коммунального имущества.

Доллары и бутылка алкоголя — гражданка принесла подарок для судьи прямо в суд

Высший совет правосудия попросил разобраться в этой истории прокуратуру.

Верховный Суд обратил внимание на то, что оценка влияния на окружающую среду является ключевой для обеспечения экологической безопасности

Оценка влияния на окружающую среду является важным инструментом для сохранения природных ресурсов и экосистем для будущих поколений – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро