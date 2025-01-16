Воздушные силы создали комиссию по проверке переводов авиаспециалистов в пехоту

Комиссия работает с целью недопущения перевода в пехоту военнослужащих дефицитных специальностей.

Фото из открытых источников

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Генеральный штаб ВСУ сообщал, что остодефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения переводить не планировалось и не планируется.

16 января Воздушные Силы сообщили, что создали специальную комиссию, которая изучает положение о переводе военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ.

«Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных Сил», - заявили в ВС ВСУ.

В ведомстве объяснили, что прежде всего это касается тех, кто эксплуатирует и обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск, специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп, а также военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы.

«Были приняты соответствующие решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие роды и виды Вооруженных Сил. Комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения об их исправлении», — заявили в Воздушных Силах.

Также там добавили, что Воздушные Силы выполняют задачи защиты воздушного пространства, осуществляют авиационное и зенитное ракетное прикрытие важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, войск, наносят по позициям россиян удары с воздуха.

«Воздушные Силы - это коллективное оружие, успешное применение которого зависит от комплексного применения всех составляющих - в том числе частей обеспечения», - говорится в сообщении.

При этом военнослужащие Воздушных Сил уже не первый год усиливают бригады других родов и видов ВСУ по самым горячим направлениям фронта, участвуют в боях как в штатных подразделениях Воздушных Сил, так и в составе других подразделений Сил обороны Украины, отметили в пресс-службе.

Кроме того, в органах военного управления работают горячие линии (call-центры), а также электронная почта, куда можно обращаться для обратной связи:

в Командовании Воздушных Сил – тел. 0800500410-2-5, почта: [email protected]

в воздушных командованиях:

«Центр» - тел: 095 768 6398, почта: [email protected]

«Юг» - тел: 050 934 8119 почта: [email protected]

«Запад» - тел: 0 322 355 589, почта: [email protected]

«Восток» - тел: 0800500410-2-4, почта: [email protected]

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.