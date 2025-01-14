Генштаб ВСУ сообщил, переводят ли инженеров Воздушных сил в пехоту

В Генштабе заявили, что людей из Воздушных сил, как и других родов войск, переводят в пехоту – но не дефицитных специалистов.

Фото: apostrophe.ua

14 января в СМИ начала появляться информация о том, что военнослужащих воздушных сил начали переводить в сухопутные бригады.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отреагировал на эту информацию. Там сообщили, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты, в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется.

«Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала», - заявили в пресс-службе ведомства.

В Генштабе ВСУ отмечают, что отдельные категории личного состава Воздушных Сил, как и других видов и родов Вооруженных Сил Украины, после предварительной подготовки в учебных центрах, усиливают Сухопутные, Десантно-штурмовые войска.

«Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны.

Следует отметить, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины запретил перемещение с занимаемых должностей специалистов высокотехнологичных специальностей и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники», - добавили в Генштабе.

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