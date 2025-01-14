Генштаб ЗСУ повідомив, чи переводять інженерів Повітряних сил у піхоту

У Генштабі заявили, що людей з Повітряних сил, як і інших родів військ, переводять у піхоту - але не дефіцитних спеціалістів.

Фото: apostrophe.ua

14 січня у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що військовослужбовців Повітряних сил почали переводити в сухопутні бригади.

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України відреагував на цю інформацію. Там повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.

«Натомість, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу», - заявили у пресслужбі відомства.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

«Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони.

Слід наголосити, що Головнокомандувач Збройних Сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки», - додали у Генштабі.

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