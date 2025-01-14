Проти Diddy новий позов – жінка звинуватила репера у зґвалтуванні, коли їй було 16 років

Позивачка стверджує, що стала жертвою насильства у 2000 році.

Фото: BBC

Проти музичного продюсера Шона Комбза, відомого як Diddy, подано ще один позов про сексуальні домагання та насильство, які, за словами позивачки, сталися у 2000 році, коли їй було 16 років. Про це повідомляє Rolling Stone.

Позивачка стверджує, що Комбз накачав її наркотиками та зґвалтував. За її словами, вона працювала нянею в багатоквартирному будинку, де мешкала «відома жінка», яка перебувала у стосунках із продюсером. Одного вечора, коли вона поверталася додому, Комбз нібито запросив її сісти до його автомобіля, стверджуючи, що йти пізно ввечері небезпечно.

Згідно з позовом, Комбз не висадив її біля будинку, а замість цього дав напій, після чого вона відчула сонливість. У машині, крім Комбза, перебували ще два чоловіки, зазначені в документі як «Джон Доу». Продюсер та його супутники нібито відвезли дівчину до іншого місця, де, за її словами, він її зґвалтував. Після цього її відвезли додому.

Юридична команда Комбза заперечила звинувачення, назвавши їх безпідставними.

«Незалежно від того, скільки позовів буде подано, це не змінить того факту, що Комбз ніколи не чинив сексуального насильства або не займався торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації - ні чоловіків, ні жінок, ні дорослих, ні неповнолітніх», – йдеться у заяві його адвокатів.

Це вже не перший позов проти засновника Bad Boy Records. Ще 120 осіб звинуватили репера у сексуальному насиллі.

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