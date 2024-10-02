Гучний скандал із P Diddy — у чому звинувачують американського репера та що відомо на даний час

Впливового музиканта підозрюють у низці злочинів, пов'язаних з його «білими вечірками».

У світі розгорівся скандал довкола американського репера Шона Комбса, якого здебільшого знають як P. Diddy.

Артиста звинувачують у сексуальному насиллі, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, перевезення для проституції та рекету. У скандалі також фігурують імена світових знаменитостей. Про це повідомляє низка американських та світових ЗМІ.

У вересні Шона Комбса заарештували. Як відомо, з 1999 року репер влаштовував розкішні «білі вечірки». На офіційну частину свята запрошували пресу, іноді там проводили благодійні заходи. Ближче до ночі Diddy оголошував, що «дітям час спати» – так починалась «неофіційна» частина вечірки, під час якої відбувалися оргії.

Федеральні агенти провели обшуки у будинках репера, що знаходяться у Маямі та Лос-Анджелесі. Під час обшуку ФБР виявило у його маєтку наркотики, зброю та понад тисячу пляшок дитячої олії, повідомляє CNN.

Це сталося після того, як його колишня дівчина Кессі Вентура подала позов до суду у листопаді 2023 року. Вона розповіла про акти домашнього насильства і продемонструвала відповідні відео.

Зізнання Кессі Вентури наштовхнули інших жертв репера не мовчати та заявити на нього. Це були серйозні звинувачення в жорстоких злочинах проти жінок та навіть неповнолітніх.

Ще 120 осіб звинуватили репера у сексуальному насиллі. Про це повідомляє Metro.

За словами адвоката Тоні Базбі, вони подали до суду заяви, в яких звинувачують P. Diddy не лише у насиллі, але й у зґвалтуванні та експлуатації людей для надання інтимних послуг.

Юрист повідомив, що наймолодшій жертві всього 9 років, а найстаршій – 38 років. Загалом проти репера подали позови до суду 25 неповнолітніх осіб, які звинувачують його у сексуальному насиллі. У їхніх заявах вказано, що P. Diddy чинив насилля над ними різними способами. Серед жертв як жінки, так і чоловіки.

Базбі зазначив, більшість випадків насилля, як вказують жертви, сталися після 2015 року. Водночас є й злочини, які були скоєні від 1991 року у Маямі, Лос-Анджелесі і Нью-Йорку.

Мережею шириться безліч теорій про те, хто відвідував «білі вечірки» P. Diddy, хто з відомих людей стали співучасниками, або ж навпаки — жертвами репера.

Серед ймовірних жертв називають Джастіна Бібера, якого частково просував і P. Diddy, Ашера, який був протеже продюсера та певний час жив із ним. Зараховують до ймовірно постраждалих і Леонардо Ді Капріо, а серед імовірних співучасників звучать імена Джей Зі, Бейонсе та Дженніфер Лопес.

Також користувачі поширюють уривки пісень артистів, які начебто попереджали про те, що відбувається на вечірках P. Diddy. Наприклад, про це ніби натякав Eminem у пісні Fuel.

Тим часом у соцмережах публікують все більше імен голлівудських зірок, які брали участь у вечірках P. Diddy, серед яких Арета Франклін, Періс Гілтон, сестри Кардаш'ян, Ештон Катчер, Сара-Джесіка Паркер, Мерая Керрі та інші.

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